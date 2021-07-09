صفاء أبو السعود: جيهان السادات شخصية عظيمة ونموذجا مشرفا للمرأة المصرية









نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، السيدة الفاضلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء للمجتمع المصري.