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صفاء أبو السعود: جيهان السادات شخصية عظيمة ونموذجا مشرفا للمرأة المصرية
الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:26 م
الفجر الفني
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نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، السيدة الفاضلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء للمجتمع المصري.
وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن مصر فقدت اليوم شخصية عظيمة ونموذجا مشرفا للمرأة المصرية، فكانت رحمها الله مثالا يحتذي به في العطاء والإخلاص، ولن ينسى المجتمع المصري ما قدمته من جهود حقيقية للارتقاء بقضايا وحقوق المرأة المصرية بشكل خاص والأسرة بشكل عام، فاستحقت عن جدارة نيل عشرات الجوائز الوطنية والدولية.
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