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تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوع.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه خلال الأسبوع بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في منطقة جرجوب، وتفقد الوحدات البحرية الجديدة بالقاعدة، وكما شهد مناورة 2021.

واطلع الرئيس على مخطط توسيع طريق صلاح سالم بداية من مساكن الشيراتون وصولا إلى كورنيش النيل وذلك مع عدد من المسئولين.

وبحث الرئيس السيسي مع نظيره الكونغولي خلال اتصال هاتفي مستجدات قضية السد الإثيوبي، كما افتتح الرئيس المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

واطلع الرئيس السيسي على مشروع إنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك خلال استقباله رئيس شركة "بيكتل" العالمية.

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