"قرب تعالالى" لهبة مختار تحقق أكتر من مليون مشاهدة (فيديو )





تعيش المطربة هبة مختار، حالة من النشاط الفنى وذلك بعد نجاح أحدث أغانيها وهو كليب "قرب تعالالى" والذى تم طرحه على أحد القنوات الفضائية ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة الأسبوع المنقضى، ونال استحسان وقبول شريحة كبيرة من الجمهور.



وكام تخطى كليب قرب تعالالي»

للمطربة هبة مختار، حاجز المليون والنصف مشاهدة على قناة مزيكا بـيوتيوب وذلك فى أقل من أسبوع على إطلاقه.



ويشهد كليب "قرب تعالالى" التعاون الأول بين المطربة هبة مختار والفنان أحمد سعد، الذى وضع لحن الأغنية وأشرف على تنفيذها، لقناعته بمدى موهبة وقوة صوت هبة مختار، خريجة دفعته بمعهد الموسيقى العربية.



وتنتمى أغنية 'قرب تعالالى" إلى اللون الرومانسى المقسوم المحبب لدى الشباب من الجنسين ، لاسيما ، بأنها تخطت أكثر من الـ2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعى.



كليب قرب تعالالى من كلمات محمد فتحى وألحان أحمد سعد وتوزيع محمود صلاح ومنتج فنى وإشراف سمير محمد وإخراج مصطفى عامر.



وكشفت هبة، بأنها تعكف حاليًا بالإستعداد على التحضير والمتابعة فى سماع وقراءة أكثر من كلمات وألحان تمهيدية معبرة عن قوة وخامه صوتها الرصين ، لتستطيع أن يتم ترجمتها بشكل يليق بإذهان جميع الأعمار ، مشيره، بأنها متكتمه على التفاصيل حين أن تتخذ الخطوه الفعلية لهذا الحدث الفنى الذى لم يظهر بشكل واضح لحد الأن، لافته، بأنها تراهن على تقديم التراث الغنائى الهادف الذى يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية.

