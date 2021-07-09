أبرزها عن تسريح الموظفين.. 6 حقائق أوضحتها الحكومة اليوم





على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.



وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:





- الهيئة العامة للرقابة المالية نفت صحة لاشتراط وثيقة "تأمين رعاية المسافر" إعادة المواطن المصري من رحلته بالخارج لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية بدلًا من علاجه بمستشفيات دولة الإصابة، وأوضحت أن وثيقة تأمين رعاية المسافر تستهدف توفير مظلة تأمينية تقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ أثناء رحلة السفر، مُشيرةً إلى أن التغطية التأمينية بالوثيقة تصل إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تتضمن النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات في دولة الإصابة، وكذلك تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة الوفاة.



- وزارة المالية، نفت فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على السيارات، وأن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة، وشددت على أن الضرائب والرسوم المطبقة على السيارات بكافة فئاتها كما هي دون أية زيادات جديدة، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.



- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت إجراء تعديلات في جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية في مواعيدها المحددة وفقًا للجداول المعلنة من قبل الوزارة، والتي من المقرر أن تبدأ في 10 يوليو الجاري، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من الشهر ذاته لطلاب الشعبة الأدبية، دون أي تغيير، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.





- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نفى وجود أي نية لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مُشددًا على أنه جار العمل على وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين.



- وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت إيقاف صرف السلع التموينية لبقالي التموين بسبب عمليات جرد مخازن شركتي "المصرية والعامة للجملة"، مُوضحةً استمرار ضخ السلع التموينية بمنافذ الصرف وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، لضمان انتظام عملية الصرف لأصحاب البطاقات التموينية، مُشددةً على أن عمليات الجرد التي تتم بمخازن شركتي "المصرية والعامة للجملة" لن تؤثر على عملية صرف السلع التموينية، حيث وصلت نسب صرف السلع التموينية لشهر يونيو الماضي إلى 100%، مُشيرةً إلى تكثيف حملات التفتيش على كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وكذلك الأسواق لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.





- وزارة التضامن الاجتماعي، نفت إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" وعدم قدرتهم على صرف المعاشات اعتبارًا من يوليو 2021، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً انتظام صرف معاشات برنامج "تكافل وكرامة" ببطاقات الائتمان من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج.