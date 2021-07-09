الإعلان خلال أيام.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

حصل الأهلي على توقيع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لصفوف إنبي في الموسم الحالي، وبقي فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.





وكشفت تقارير صحفية أنه تم الاتفاق مع النجوم على التفاصيل المالية، حيث ستكلف الصفقة خزينة المارد الأحمر 15 مليون جنيه، إلى جانب 3 ملايين أخرى، تنازل عنها اللاعب وتخصم من مستحقاته لدى القلعة الحمراء.





وتابع المصدر، أن نادي النجوم سيحصل على 3 ملايين أخرى مشروطة، بمشاركة اللاعب في 5 مباريات مع منتخب مصر والتتويج بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.





وأشار المصدر، أنه من المقرر أن يكون عقد كريم فؤاد مع الأهلي لمدة 5 سنوات، يتقاضى خلالها 4 ملايين في الموسم الواحد بزيادة تصاعدية نصف مليون في الموسم.