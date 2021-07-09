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بعد قليل.. مراسم جنازة جيهان السادات بحضور السيسي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تبدأ بعد قليل مراسم جنازة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية صباح اليوم عقب صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وأضافت رئاسة الجمهورية، أن الراحلة قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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