بعد قليل.. مراسم جنازة جيهان السادات بحضور السيسي

تبدأ بعد قليل مراسم جنازة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية صباح اليوم عقب صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.





ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.





وأضافت رئاسة الجمهورية، أن الراحلة قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.



