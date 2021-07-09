بصورة جمعته معها.. محمد رمضان ينعى وفاة جيهان السادات



نعى الفنان محمد رمضان وفاة السيدة جيهان السادات وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "رمضان" قائلا: " لله وانا إليه راجعون توفيت السيدة العظيمة

#چيهان_السادات زوجة الزعيم الراحل محمد أنور السادات.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الصبر والسلوان".



يذكر أن السيدة جيهان السادات رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز ال88 عانا ونعى وفاتها عدد من نجوم الفن والشخصيات الهامة.