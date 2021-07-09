إنتاج لقاح كورونا محليا ووفاة جيهان السادات.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 3 يوليو، وحتى اليوم الجمعة 9 يوليو 2021.







إتاحة المواد التي لا تضاف لمجموع الثانوية العامة



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع "التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد، ومادة الإحصاء وتراجمها" لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، يوم السبت الماضي، عبر الرابط (http:moe.gov.eg).



وكانت الوزارة قد أوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.



وبالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).



وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.













إلغاء 3 صحف ورقية وتحويلها إلى إلكترونية



عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعًا يوم الأحد الماضي، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وبحضور أعضاء الهيئة.



وانتهت الهيئة إلى عدد من القرارات، من بينها الموافقة على تحويل إصدارات "الأهرام المسائي" الصادر عن مؤسسة الأهرام، "الأخبار المسائي" الصادر عن مؤسسة أخبار اليوم، و"المساء" الصادرة عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، إلى اصدار إلكتروني.



ويحتفظ العاملون بالإصدارات الإلكترونية بجميع وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى، على أن يسرى هذا القرار اعتبارًا من 15 يوليو 2021.











تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة



بدأت جميع المدن والمراكز الواقعة بنطاق مختلف محافظات الجمهورية، يوم الأحد الماضي، تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، التى تم تطبيقها بشكل تجريبى على مدى شهرين، بدأت منذ يوم السبت 1 مايو الماضى، فى 27 مركزا ومدينة.



ويأتي تطبيق هذه الاشتراطات الجديدة بعد التوافق عليها، وبعد شهور عدة من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.









إنتاج أول مليون جرعة من لقاح كورونا



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الإثنين الماضي، إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المصنع محليًا بشركة فاكسيرا، وذلك بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية.



وتستهدف مصر إنتاج 80 مليون جرعة بنهاية العام الحالي، لتطعيم 40 مليون مواطن.











ختام دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الشيوخ



أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، يوم الثلاثاء الماضي، ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.











مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون المالية العامة الموحد



وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، خلال الجلسة العامة، يوم الثلاثاء الماضي، نهائيًا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي تقدمت به الحكومة، على أن يتم إحالته لمجلس النواب لمناقشته.



وتقوم فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد، على ضبط النظام المالي وحسن إدارته مـن خـلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـبة الحكوميـة، اللـذان يحكمـان الأداء المـالي فـي مصـر، فـي مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد.









إرسال 38 طنا مساعدات طبية إلى السودان



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يوم الأربعاء الماضي، إرسال 38 طنا من المساعدات الطبية إلى دولة السودان، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم القطاع الصحى بالسودان، فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى بيان، أن الشحنة وصلت مطار الخرطوم صباح اليوم الأربعاء على متن 4 طائرات عسكرية، بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية.



وأكدت الوزارة أن المساعدات تضم 300 أسطوانة أكسجين طبى، و300 منظم أسطوانة أكسجين، لدعم القطاع الصحى فى مواجهة جائحة كورونا بالسودان، بالإضافة إلى شحنة من الجرعات الكاملة لأدوية فيروس "سى" تكفى لعلاج 11 ألف مريض ضمن العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى.



كما قامت وزارة الصحة والسكان بتجهيز طائرة محملة بشحنة من أدوية التخدير والمستلزمات والمحاليل الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية إلى دولة السودان، بقيمة 200 ألف دولار.













جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة



عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة، أمس الخميس، بشأن سد النهضة الإثيوبي، استجابة لطلب مصر والسودان، بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية.



وألقى شكرى كلمة مصر أمام مجلس الأمن الدولي لاستعراض الموقف المصري من قضية السد في ضوء إقدام الجانب الإثيوبي على الملء الثاني للسد بشكل أحادى وفردي دون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.













روسيا ترفع حظر الطيران إلى مصر



ألغى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القرار الذي اتخذ سابقا بحظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.



وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن موسكو رفعت حظر الطيران العارض إلى مصر.











وفاة جيهان السادات



نعت رئاسة جمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.