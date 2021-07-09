بكامات مؤثرة.. خالد البنوي ينعى وفاة جيهان السادات



نعى الفنان خالد النبوي وفاة السيدة جيهان السادات وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "النبوي" ناعيا قائلا: "يوم حزين جدا خالص العزاء في رحيل السيدة الفاضلة

والإنسانة الكبيرة الغالية چيهان السادات، كان اللقاء مع حضرتك دائما ممتعا وحديثك رائع رائق مليء بالذكاء والرقي والحكمة، أفتقد هذا اللقاء من الآن أدعو الله سبحانه لك بالرحمة الواسعة وأدعو للعائلة بالصبر".



يذكر أن السيدة جيهان السادات رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز ال88 عاما.

