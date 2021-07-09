من مصر دعوت ابني.. اعرف آخر تطورات مشروع مسار العائلة المقدسة

كشف خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار عن التطورات الأخيرة لمشروع مسار العائلة المقدسة وقال: انتهت وزارة السياحة والآثار من تطوير منطقة شجرة مريم بالمطرية وكنيسة جبل الطير فى سمالوط بمحافظة المنيا وستنتهى الأعمال بها فى سبتمبر المقبل وأطلق على جبل الطير هذا الاسم نسبة إلى طيور البوقيرس المهاجرة، التي كانت تأتى سنويًا وتستقر على سفح الجبل وتنقر بمنقارها في صدع الجبل، وسمى أيضا الدير بالبكارة، ويطلق أحيانًا على المنطقة دير الكف أو جبل الكف أو كنيسة الكف، تكريمًا لكف المسيح التي طبعت على الصخرة ويوجد الكثير من القصص والروايات والمعجزات التى يؤمن بها العديد من الناس وقد تحولت منطقة جبل الطير إلى مزار كبير يفد إليه ما يقرب من ثلاثة ملايين زائر من المسلمين والمسيحيين في الاحتفال بالذكرى السنوية التي تستمر لمدة عشرة أيام ويقصد الجميع هذا الدير للتبرك به والدعاء بقضاء الحوائج ويحرصون على تكرار الزيارة التي يتم تحديدها في شهر مايو من كل عام ويتوافد الآلاف من المواطنين من المحافظات.





وتابع" ريحان " فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: أما عن الافتتاحات التى قامت بها وزارة السياحة والآثار فى مسار العائلة المقدسة عام 2021 والتى منها افتتاح كنيسة السيدة العذراء والقديس أبانوب بسمنود وبها بئر ماء وإناء كبير ويقال أن السيدة العذراء عجنت فيه خبزًا وكنيسة السيدة العذراء والبئر المقدس فى منطقة تل بسطة القديمة التى تبعد 2 كم عن مدينة الزقازيق وكانت تقع قديمًا عند التقاء الطريق التجارى البرى لوادى الطميلات مع الطريق النهرى عبر الفرع البيلوزى لنهر النيل والذى كان يمر بمدينة بوبسطة القديمة وكانت بوبسطة عاصمة مصر خلال عصر الأسرتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين وقد ذكرت فى الكتاب المقدس باسم " فيبستة" حزقيال 30:17.





وأضاف " ريحان ": أن تل بسطة شهدة معجزة حيث أنبع السيد المسيح طفلًا نبع ماء وقد تم الإعلان فى 2 أكتوبر 1977 أن حفائر جامعة الزقازيق قد اكتشفت بئرًا للمياه فى تل بسطة شمال صالة الأعمدة للمعبد الكبير مبنية بالطوب الأحمر عمقها 6.60م تعود إلى العصر الرومانى وأثناء أعمال الكشف تفجرت المياه بداخله من عين ماء جانبية ويرجح أنه البئر الذى أنبعه السيد المسيح ونشر ذلك علميًا الدكتور محمود عمر محمد سليم عام 2000 تحت عنوان "بئر العائلة المقدسة فى تل بسطة" وفى تل بسطا تمت معجزة شفاء زوجة رجل اسمه كلوم أو أقلوم كانت مصابة بالشلل بعد استقباله للعائلة المقدسة.



