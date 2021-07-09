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بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد رسالة إلى الشعب المصري، ليطمئن الجميع فيها من بناء السد الإثيوبية والقيام بعمليات الملء.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا في رسالة وجهها للشعبين المصري والسوداني عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد. أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق. في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدها المتبادل".

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