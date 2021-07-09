Advertisements

"أبو شقة" ناعيًا جيهان السادات: كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم جموع الوفديين السيدة الفاضلة الدكتورة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وأكد «أبو شقة» أن السيدة جيهان السادات كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية والزوجة الوطنية التى آزرت زوجها فى أصعب اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر، حتى تحقق نصر أكتوبر المجيد.

كما يقدم «أبو شقة» واجب العزاء إلى الابن جمال محمد أنور السادات، متابعًا "رحم الله الفقيدة وأدخلها فسيح الجنات وألهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر ابو شقة

أخبار تهمك

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية.. التفاصيل والشروط

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مصطفى ثابت ينعى جيهان السادات قرينة بطل السلم والحرب

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 20 ساعة

سكالوني يستقر على تشكيل الأرجنتين لمواجهة البرازيل بنهائي كوبا أمريكا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يوضح حقيقة سرقة جثث الموتى من المقابر بحلوان

منذ أقل من ساعة

الإعلان خلال أيام.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يستقر على رحيل "المنبوذ" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على نجوم الأهلي رغم الفوز على المقاولون

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:51 م

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

عاجل.. مصدر أمني يوضح حقيقة سرقة جثث الموتى من المقابر بحلوان

03:26 م

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

11:43 ص

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

10:58 ص

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

01:37 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي