"أبو شقة" ناعيًا جيهان السادات: كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية

نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم جموع الوفديين السيدة الفاضلة الدكتورة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.





وأكد «أبو شقة» أن السيدة جيهان السادات كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية والزوجة الوطنية التى آزرت زوجها فى أصعب اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر، حتى تحقق نصر أكتوبر المجيد.



