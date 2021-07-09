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"أبو شقة" ناعيًا جيهان السادات: كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية
الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:54 م
دينا عبد الستار
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نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، باسمه وباسم جموع الوفديين السيدة الفاضلة الدكتورة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.
وأكد «أبو شقة» أن السيدة جيهان السادات كانت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية والزوجة الوطنية التى آزرت زوجها فى أصعب اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر، حتى تحقق نصر أكتوبر المجيد.
كما يقدم «أبو شقة» واجب العزاء إلى الابن جمال محمد أنور السادات، متابعًا "رحم الله الفقيدة وأدخلها فسيح الجنات وألهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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