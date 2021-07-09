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برلماني ناعيا جيهان السادات: سيظل اسمها محفورا في التاريخ

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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نعى النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، السيدة الفاضلة الدكتورة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وقال "شمس الدين" في بيان له، أن السيدة جيهان السادات، كانت نموذجا يقتضى به، ومثال للمرأة المصرية الناجحة، وزوجة ظلت صامدة لزوجها، مؤكدا أن اسمها سيظل محفورا في التاريخ، لدورها البارزة في كافة المجالات، والوقوف بجانب الوطن، ودعمها لحقوق الإنسان بجانب دعمها الكبير للمرأة المصرية.

ونعى النائب سيد شمس الدين، ببالغ الأسى والحزن الفقيدة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يُذكر أن جيهان السادات من مواليد عام 1933، وكانت قد دخلت العناية المركزة بالمركز الطبي العالمي المصري مؤخرًا، لمعاناتها من مرض السرطان.

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