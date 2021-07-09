هاني رمزي ينعى وفاة جيهان السادات بهذه الكلمات



نعى الفنان هاني رمزي وفاة السيدة جيهان السادات والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وكتب "رمزي" قائلا: رحم الله جيهان السادات زوجة رئيس مصر السابق كانت

نموذج للمرأة المصرية التى خدمت وطنها ووقفت وراء زوجها حتى النصر كانت وستظل فى القلوب #جيهان_السادات".



يذكر أن السيدة جيهان السادات رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز ال88 عاما ونعى وفاتها عدد من نجوم الفن.