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هاني رمزي ينعى وفاة جيهان السادات بهذه الكلمات
الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:57 م
مي مرسي
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نعى الفنان هاني رمزي وفاة السيدة جيهان السادات والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب "رمزي" قائلا: رحم الله جيهان السادات زوجة رئيس مصر السابق كانت
نموذج للمرأة المصرية التى خدمت وطنها ووقفت وراء زوجها حتى النصر كانت وستظل فى القلوب #جيهان_السادات".
يذكر أن السيدة جيهان السادات رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز ال88 عاما ونعى وفاتها عدد من نجوم الفن.
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