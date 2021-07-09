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المنافسة تشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قفز محمد شريف إلى وصافة ترتيب هدافي الدوري بعد تسجيل الهدف الثاني في فوز الأهلي أمس على المقاولون العرب ضمن مباريات مسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون رد.


وسجل للنادي الأهلي كلا من من صلاح محسن ومحمد شريف بعد محاولات عديدة من لاعبو الأهلي، ليصل المارد الأحمر للنقطة رقم 48 فى جدول الدوري والمركز الثاني.


وجاءت ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي :

1- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 15 هدف.
2- محمد شريف لاعب الأهلي 12 هدف.
3- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف.
4- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف.
5- عمر كمال لاعب المصري 11 هدف.
6- مصطفى فتحي لاعب 10 أهداف.

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