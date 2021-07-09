"الفجر" بقرية جيهان السادات ببني سويف.. احد اقاربها: زارتنا 4 مرات وهي زوجة الرئيس (فيديو)





التقت "الفجر" بعائلة المحجري بقرية تزمنت الشرقية من محافظة بنى سويف، والتي تنتمي اليها السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل الرئيس محمد أنور السادات.قال محمد نجم الدين عبدالغني، شيخ بلد بالقبرية، أحد أقارب السيدة جيهان السادات، والذى قال أن والدها صفوت أحمد عبدالرؤف المحجرى كان متزوجا من سيدة نمساوية وعمها الدكتور محمد المحجرى وكيل عام الطب الشرعى سابقا وعمها أحمد المحجرى عمدة تزمنت لسنوات طويله وأبن عمها أبن حسن الحكيم المحجرى وشقيقه كان قائد الجيش الثالث وهناك عدد كبير من أفراد عائلاتها يشغلون مناصب متعدده ما بين مهندسين وأطباء.وأكد أنه لم يرى السيدة جيهان السادات وهى صغيره ولكنه شاهدها وهى كبيرة حيث كانت تأتى لأداء الواجب في حالات الوفاه بالقرية وهى حضرت 4 مرات إلى محافظة بنى سويف.وقال "نجم الدين" أن السادات كان يحبها جدا جدا وتزوجها عن طريق مجموعه من أصدقائه وهى سيدة فاضله تحب البلد وعمدة القرية أبن عمها كان دائم على زيارتها ووالد السيده جيهان السادات كان مدرس وعمل في العديد من المحافظات وكان دائم الزيارة للقرية في الأعياد وخاصة عيد الأضحى وكان دائم الحضور من أجل الحصول على خروف العيد ويسافر به وتوفى في القاهرة ودفن بالقاهرة.وأوضح شيخ البلد، إنه مازال جزء من المنزل الذى ولدت فيه مازالت أجزاء قاسمه منه حتى الأن بقرية تزمنت بمحافظة بنى سويق والعائله مشهورة جدا جدا بالقرية.