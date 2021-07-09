اغتيال رئيس هايتي واستجواب الرئيس البرازيلي.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 3 يوليو 2021، وحتى اليوم الجمعة 9 يوليو 2021:









تمديد حالة الطوارئ 30 يوما في فلسطين



أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت الماضي، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن المرسوم تضمن إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية اعتبارا من اليوم ولمدة 30 يوما.



ووفق المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.









استجواب الرئيس البرازيلي بسبب التقصير في أداء مهام منصبه



وافقت المحكمة العليا البرازيلية على استجواب مكتب المدعي العام الأعلى رئيس البلاد جايير بولسونارو، بتهمة "التقصير في أداء مهام منصبه".



ووفقا لنسخة من قرار المحكمة فإن بولسونارو الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، سيحاكم في قضية شراء لقاح هندي مضاد لكورونا.



وأضافت وكالة "رويترز" أنه متورط في مخالفات تتعلق بعقد قيمته 1.6 مليار ريال برازيلي (316 مليون دولار) تم توقيعه في فبراير مقابل 20 مليون جرعة مع وسيط برازيلي لشركة بهارات بيوتك لصناعة اللقاح.









تعيين جروندبرج مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن



عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مبعوثا خاصا جديدا إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن جريفيث الذي تولى منصب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية.



وأفادت مصادر صحفية، بأن جوتيريش، اختار السويدي هانس جروندبرج مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن، وسيبلغ قريبا الحكومة اليمنية رسميا بذلك.



وجروندبرج دبلوماسي عمل في الخارجية السويدية وهيئة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تقلد مناصب دبلوماسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك بعثات الاتحاد الأوروبي في القاهرة والقدس.



كما شغل جروندبرج منصب رئيس دائرة الخليج في وزارة الخارجية السويدية، قبل أن يُعين مطلع سبتمبر العام الماضي، سفيرا للاتحاد الأوروبي في اليمن.









تحطم طائرة فى ولاية هايتي الأمريكية ومقتل جميع ركابها



أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الأحد الماضي، تحطم طائرة خاصة فى ولاية هايتي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها، وعددهم 6 أشخاص، وفقًا لصحيفة "ميامي هيرالد".



وأصدر مكتب الطيران المدني الوطني، بيانًا قال فيه إن الطائرة تحطمت وهى فى طريقها من مطار فى بورت أو برنس إلى مدينة جاكميل الساحلية جنوب غربى العاصمة بورت أو برنس فى ولاية هايتي.



وكتبت مؤسسة "جوسبل تو هايتي"، ومقرها أمريكا، منشورًا على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أكدت فيه مقتل اثنين من أعضائها هما ترنت هوستلتر، 35 عامًا، وجون ميلر، 43 عامًا، فى تحطم الطائرة.









نقل رئيس وزراء لوكسمبورغ إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا



أعلنت حكومة لوكسمبورغ عن نقل رئيس الوزراء كزافييه بيتيل إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، عقب قمة الاتحاد الأوروبي مؤخرا.



وأشارت الحكومة في بيانها، إلى أن "رئيس الوزراء خضع 24 ساعة لفحوصات إضافية".



وأضافت: "ثبتت إصابة بيتيل بفيروس كورونا قبل أسبوع، بعد أقل من 48 ساعة من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث التقى مع 26 من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين".









مذكرة اعتقال دولية بحق نجل رئيس مالي السابق



أصدرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، مذكرة توقيف دولية بحق كريم كيتا، نجل رئيس مالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا، وذلك في قضية اختفاء صحفي استقصائي عام 2016.



وأفادت مصادر مطلعة، أن نشرة الإنتربول الحمراء المتعلقة بكريم كيتا، وهو نائب سابق في البرلمان، صدرت بناء على طلب من قاضي تحقيق في باماكو.



ويعيش كيتا في أبيدجان في ساحل العاج منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بوالده في أغسطس 2020.



وكان الصحافي الاستقصائي بيراما توري يعمل في صحيفة "لوسفنكس" الأسبوعية في باماكو في الأشهر التي سبقت اختفاءه، إذا لم يشاهده أحد منذ 26 يناير 2016، وفق عائلته ومدير الصحيفة اداما درام.









اغتيال رئيس هايتي في مقر إقامته



أعلنت حكومة هايتي، أن رئيس الجمهورية جوفينيل مويس اغتيل جراء هجوم مسلح على مقر إقامته.



وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، كلود جوزيف، في بيان صدر عنه، يوم الأربعاء الماضي، أن الرئيس مويس تعرض لجروح فتاكة برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته الخاص.



وأقر جوزيف بأن السيدة الأولى مارتين مويس أصيبت أيضا جراء الحادث ونقلت إلى المستشفى، وأفادت وسائل إعلام لاحقا بأن قرينة الرئيس فارقت الحياة متأثرة بجروحها.



وأدان رئيس الحكومة عملية الاغتيال التي وصفها "عملا وحشيا وغير إنساني"، مشددا على أن الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية تحتفظ بالسيطرة على الوضع.



وسيتولى جوزيف مقاليد الحكم في البلاد بدلا عن الرئيس المغتال.



وأغلقت السلطات في هذه الظروف مطار بورت أو برانس الدولي مع تعليق استقبال الطائرات المتوجهة إليه من دول أخرى.















رئيس جنوب إفريقيا السابق يسلم نفسه لتنفيذ حكم بالسجن



أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا، أن الرئيس السابق جاكوب زوما، سلم نفسه تنفيذا لحكم بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بازدراء المحكمة.



وذكرت إدارة الخدمات الإصلاحية في جنوب إفريقيا، أن "زوما سلم نفسه للشرطة لبدء قضاء عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا في مركز إسكتورت الإصلاحي".



وأضافت أن "زوما سيخضع لجميع عمليات القبول في المراكز الإصلاحية، كما سيتبع معه التعليمات ذات الصلة المتعلقة بقبول وتوجيه الأشخاص المسجونين حديثا".



وكان المتحدث باسم وزارة الشرطة في جنوب إفريقيا ليراندزو ثيمبا، أكد أن الرئيس السابق جاكوب زوما محتجز لدى الشرطة بعد أن سلم نفسه يوم الأربعاء الماضي.



وقال ثيمبا: "زوما سلم نفسه اليوم ليقضي 15 شهرا في السجن بتهمة ازدراء المحكمة"، بعدما قررت المحكمة الدستورية في البلاد على زوما بالسجن 15 شهرا الأسبوع الماضي لتحديه تعليمات في وقت سابق من هذا العام للإدلاء بشهادة في تحقيق في الفساد خلال السنوات التسع التي قضاها في السلطة حتى عام 2018.













الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرانسيس



أفاد الفاتيكان، اليوم الجمعة، بأن تعافي البابا فرانسيس من جراحة في الأمعاء مستمر بشكل طبيعي.



وأضاف الفاتيكان، أن البابا بستطيع أن يمشي وأن يعمل.



وتابع في الوقت ذاته البابا ليس بصحة جيدة بما يكفي للعودة إلى الفاتيكان في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه سيجري صلاة ظهيرة الأحد من المستشفى.