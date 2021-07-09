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محافظ بنى سويف ينعى "جيهان السادات"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام
حيث جسدت السيدة جيهان نموذجًا مميزًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في أصعب الظروف وأدقها من منطلق إيمانها بوطنها وحبها له، حتى تحقق النصر التاريخي واستعادة كرامة الأمة المصرية في السادس من أكتوبر عام 1973م.

وأشاد محافظ بني سويف باللفتة الرائعة والنموذج الذي قدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمثالًا يحتذى به ونتعلم منه الوفاء والعرفان لكل جميل، حيث قد منح سيادته بقرار جمهوري السيدة جيهان السادات وسام الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

تجدر الإشارة إلى أن السيدة الراحلة جيهان السادات قرينة الراحل أنور السادات، ولدت في 29 أغسطس عام 1933، حيث تنتمى أسرتها لإحدى العائلات الكبيرة بقرية تزمنت الشرقية مركز بني سويف.

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