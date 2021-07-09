افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية وبحث قضية سد النهضة.. نشاط مكثف للرئيس السيسي على مدار الأسبوع

على مدار أسبوع، شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الأنشطة والاجتماعات واللقاءات، المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز أنشطة الرئيس السيسي على مدر الأسبوع، بداية من يوم السبت الماضى 3 يوليو 2021، وحتى اليوم الجمعة 9 يوليو 2021:









افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، قاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جرجوب، على الساحل الشمالي الغربي لمصر.



قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.



كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.









السيسي يهنئ نظيره الأمريكي بذكرى يوم الاستقلال



بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



كما أوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.













السيسي يطلع على مخطط رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء اركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، واللواء أكمل شوقي، مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندسين أحمد فايز، ومحمد طلعت، الاستشاريين بمشروع مسجد مصر.



تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارات الحكومية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة خصوصا مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر الذي يعتبر من أكبر مساجد العالم وتصميماته الهندسية الداخلية والخارجية وما يضمه من قاعات ضخمة.



ووجه الرئيس بإخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر على نحو يعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وكذلك الحضارة المصرية الثرية الممتدة على مدار العصور.



كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي وما يضمه من مقار للسفارات الأجنبية بالقاهرة بما في ذلك مناطق الإقامة السكنية للدبلوماسيين والعاملين بتلك السفارات والمنظمات الدولية، فضلا عن المناطق الخدمية التي تضم مدارس دولية وفندق عالمي ومنتزهات ترفيهية ودور عبادة، كما تم استعراض المقر الجديد الموحد للمنظمات الدولية المتواجدة في مصر، والذي سيتم إنشاؤه في الحي الدبلوماسي وفق أعلى المواصفات والمعايير الهندسية العالمية بالتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة.



كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خصوصا مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم بدايةً من مساكن شيراتون بمصر الجديدة وصولا إلى كورنيش النيل باعتباره أحد المحاور المرورية الأساسية داخل العاصمة.



ووجه الرئيس في هذا الإطار بتدقيق الدراسات والبيانات ذات الصلة بتطوير محور صلاح سالم نظرا لمروره وسط مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية وذلك علي نحو يحافظ على قيمة تلك المواقع، وفي ذات الوقت يحقق الهدف المرجو من التخطيط المنظم الحديث والسيولة المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين.



كما تم استعراض سير العمل بمشروع موقف السيارات والنقل العام الجديد بمنطقة "الألف مسكن"، والذي سيضم مجمعا متكاملا من الخدمات والمحلات التجارية، وذلك في إطار التطوير الشامل للمنطقة.













اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية



أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموافقة على قانون رقم 75 لسنة 2021 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 - 2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018-2019-2021-2022



ونشر القرار بالجريدة الرسمية في العدد الصادر يوم الأربعاء الماضي.















السيسي ونظيره الكونغولي يبحثان ملف سد النهضة



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.



تناول الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، وذلك في إطار انعقاد جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم الخميس للنظر في القضية.



وأعرب الرئيس عن التقدير للاهتمام الذي توليه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بملف سد النهضة، والجهد الذي بذله الرئيس تشيسيكيدي لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، مؤكدا أن قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.



كما أكد الرئيس أن تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الإفريقي ويؤكد على قيادة الاتحاد الإفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانونًا لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني وواضح ومحدد.



من جانبه، أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات لضمان نجاحه بهدف الوصول إلى حل لقضية سد النهضة، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.



كما أكد الرئيس الكونغولي أن التحرك المصري السوداني في مجلس الأمن من شأنه أن يدعم مساعي التوصل لحلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير كافة العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الإفريقي لتمكين الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، ومن ثم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة.













السيسي يفتتح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة.



وخلال المؤتمر، تم إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض باحوالها في كل الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.













السيسي يستقبل رئيس شركة بيكتل الأمريكية



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، بريندان بيكتل، الرئيس التنفيذي لشركة بيكتل الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.



ورحب الرئيس بمسئولي شركة بيكتل العالمية، مؤكدا على عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، والحرص على تعزيز تلك العلاقات بين البلدين بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.



وخلال الاجتماع، تم استعراض مجمل نشاط شركة بيكتل العالمية في مصر والممتد منذ عقود في قطاعات عدة، حيث اطلع الرئيس على تفاصيل المشروع القومي المزمع إقامته بالشراكة بين قطاع البترول وشركة بيكتل لأنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 7.5 مليار دولار.



كما وجه الرئيس بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة بيكتل بهدف تطوير أنشطتها في مصر، خصوصا في مجالي الطاقة والنقل، وذلك على خلفية الخبرات العريضة للشركة، وفي ضوء ما تتمتع به مصر حاليا من استقرار شامل مكتمل العناصر، وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانيء عالمية المواصفات، وشريان قناة السويس التجاري الأهم في العالم، فضلا عن توفر الإرادة السياسية القوية والقرار التنفيذي الصادر من اعلي مستوي في الدولة، وهي عوامل تمثل في محصلتها فرصا واعدة داخل مصر لنجاح أية استثمارات اجنبية تسعي للعمل وتطوير نشاطها في المنطقة.



من جانبه، أشاد رئيس شركة بكتل بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، وامتدادا لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار خمسون عام، بالإضافة إلى ما تتمتع به القطاعات التنموية في مصر من فرص كبيرة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذه القطاعات الحيوية، لا سيما على صعيد البنية التحتية والنقل والصناعة، فضلا عن قطاع الطاقة نظرا لما تحظى به مصر من جميع المقومات اللازمة لإنجاحه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، وكذا مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.











السيسي ونظيره التونسي يبحثان مستجدات قضية سد النهضة



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.



تناول الاتصال التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة للنظر في القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس.



وأكد الرئيس التونسي، خلال الاتصال، على دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائي المصري كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومن ثم مساندتها للتحرك المصري السوداني داخل مجلس الأمن بهدف تعزيز مسار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



من جانبه، أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي، معربا عن التقدير لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة بصفتها عضوا حاليا في مجلس الأمن في حلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضي ودعم موقف مصر بهدف الوصول لاتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



كما تناول الاتصال بعض موضوعات العلاقات الثنائية وكذلك آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس الشقيقة، حيث أكد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لتونس، معربا عن التطلع لتطوير وتعميق علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات.











منح جيهان السادات وسام الكمال



نعت رئاسة جمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.