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مجلس نقابة الإعلاميين ينعى السيدة جيهان السادات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية اليوم.

 وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن السيدة جيهان السادات كانت  نموذجًا مُشرفًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها، في ظل أصعب الظروف وأدقها، ولها الكثير من المواقف الوطنية، سواء في الحرب او السلام.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، المولي عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسُلوان.

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