مجلس نقابة الإعلاميين ينعى السيدة جيهان السادات

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية اليوم.





وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن السيدة جيهان السادات كانت نموذجًا مُشرفًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها، في ظل أصعب الظروف وأدقها، ولها الكثير من المواقف الوطنية، سواء في الحرب او السلام.



