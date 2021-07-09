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إيمي سمير غانم عن والديها: ربي ارحمها كما ربياني صغيرا
الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:22 م
مي مرسي
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شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة جمعتها بوالديها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت إيمي سمير غانم تعليقا قائله: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".
يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت في المستشفى، وتعاني من أعراض ما بعد كورونا، ولا تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.
وتشارك إيمي سمير غانم، ودنيا سمير غانم أدعية دائما لوالديها، كما يشاركهم بعض النجوم متمنيين الشفاء لـ دلال عبد العزيز.
وكتبت إيمي سمير غانم تعليقا قائله: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".
يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت في المستشفى، وتعاني من أعراض ما بعد كورونا، ولا تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.
وتشارك إيمي سمير غانم، ودنيا سمير غانم أدعية دائما لوالديها، كما يشاركهم بعض النجوم متمنيين الشفاء لـ دلال عبد العزيز.
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