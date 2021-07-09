في اليخت.. ياسمين صبري تتألق مع أبو هشيمة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "صبري" بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في منتصف البحر على يخت، وأبهرو الجمهور من خلال هذا الظهور حيث تفاعلو من خلال خاصية التعليقات.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



