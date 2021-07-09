تنطلق غدا.. تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

ساعات قلائل، تفصلنا عن انطلاق ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، إذ تبدأ امتحانات الشعبة العلمية غدا السبت 10 يوليو 2021، وتستمر حتى يوم الإثنين 2 أغسطس المقبل.



وتعقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.



كما تعقد امتحانات هذا العام، وسط إجراءات مشددة، لتجنيب الطلبة والطالبات، والمعلمين، والمراقبين، والعاملين، وجميع أفراد منظومة الامتحانات، خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" جداول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، التي تبدأ غدا السبت:



تبدأ امتحانات الشعبة العلمية يوم السبت الموافق 10 يوليو، وتستمر حتى يوم الإثنين 2 أغسطس.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 10 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الإثنين 12 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" يوم الأربعاء 14 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة الكيمياء يوم السبت 17 يوليو 2021.



تكون إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 19 يوليو حتى 23 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة الفيزياء يوم السبت 24 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الإثنين 26 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" يوم الأربعاء 28 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادتي الأحياء، والرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" يوم السبت 31 يوليو 2021.



يؤدي الطلبة والطالبات امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" يوم الإثنين 2 أغسطس 2021.