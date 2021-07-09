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شاهد.. عمرو دياب في الساحل مع عدد من الأصدقاء

الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهر الهضبة عمرو دياب في أحدث ظهور له من خلال صورة شاركها شريف فهمي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتواجد عمرو دياب مع عدد من الأصدقاء أثناء استمتاعهم بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

وطرح عمرو دياب مؤخرا أغنيته الجديدة "الدنيا بترقص" وهي من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

وظهر الهضبة من خلال كليب الأغنية في أجواء صيفية، وأحدثت صدى كبير لدى الجمهور.


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