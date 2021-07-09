نائب محافظ القاهرة تحذر المخالفين بأحياء المنطقة الجنوبية

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بعدم السماح بأي نوع من المخالفات أو التجاوزات، بنطاق أحياء المنطقة، مع ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بها، لمتابعة ورصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.





وفي إطار هذا التوجيه، نجحت أجهزة حي حلوان، برئاسة الدكتور أحمد القزاز، في إيقاف تنفيذ أعمال مخالفة لتركيب "أسانسير" مخالف بدون ترخيص في عقار بشارع محمد عبد المنعم، وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، وذلك بمعاونة الأجهزة المعنية بالحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







وفي سياق منفصل، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال الجارية بأحياء المنطقة، والمتعلقة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/2022، والتي تشمل رفع كفاءةوتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب تحديث وتطوير أعمدة الإنارة بكورنيش المنطقة الجنوبية.





كما تابعت النائبة، أعمال التطوير للشوارع والميادين، وذلك للنهوض والارتقاء بها.





وأشرفت كذلك، على ما تقوم به هالة عبدالنبي، رئيس حي التبين، والإدارات المعنية بالحي، من تركيب التصميمات الجمالية والإطارات المضيئة بطول كورنيش النيل.