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نائب محافظ القاهرة تحذر المخالفين بأحياء المنطقة الجنوبية
الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:28 م
إسماعيل منطاوي
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وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بعدم السماح بأي نوع من المخالفات أو التجاوزات، بنطاق أحياء المنطقة، مع ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بها، لمتابعة ورصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.
وفي إطار هذا التوجيه، نجحت أجهزة حي حلوان، برئاسة الدكتور أحمد القزاز، في إيقاف تنفيذ أعمال مخالفة لتركيب "أسانسير" مخالف بدون ترخيص في عقار بشارع محمد عبد المنعم، وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، وذلك بمعاونة الأجهزة المعنية بالحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق منفصل، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال الجارية بأحياء المنطقة، والمتعلقة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/2022، والتي تشمل رفع كفاءةوتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب تحديث وتطوير أعمدة الإنارة بكورنيش المنطقة الجنوبية.
كما تابعت النائبة، أعمال التطوير للشوارع والميادين، وذلك للنهوض والارتقاء بها.
وأشرفت كذلك، على ما تقوم به هالة عبدالنبي، رئيس حي التبين، والإدارات المعنية بالحي، من تركيب التصميمات الجمالية والإطارات المضيئة بطول كورنيش النيل.
وفي إطار هذا التوجيه، نجحت أجهزة حي حلوان، برئاسة الدكتور أحمد القزاز، في إيقاف تنفيذ أعمال مخالفة لتركيب "أسانسير" مخالف بدون ترخيص في عقار بشارع محمد عبد المنعم، وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، وذلك بمعاونة الأجهزة المعنية بالحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي سياق منفصل، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال الجارية بأحياء المنطقة، والمتعلقة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/2022، والتي تشمل رفع كفاءةوتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب تحديث وتطوير أعمدة الإنارة بكورنيش المنطقة الجنوبية.
كما تابعت النائبة، أعمال التطوير للشوارع والميادين، وذلك للنهوض والارتقاء بها.
وأشرفت كذلك، على ما تقوم به هالة عبدالنبي، رئيس حي التبين، والإدارات المعنية بالحي، من تركيب التصميمات الجمالية والإطارات المضيئة بطول كورنيش النيل.
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