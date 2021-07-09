بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

يرغب بشدة إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي في تدعيم صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالحصول على بعض الصفقات من النادي الأهلي.

وكانت علاقة النادي الأهلي مع مجلس إدارة فريق الإسماعيلي قد تطورت بشكل كبير، وظهر ذلك في زيارات جهاز الكرة بالدراويش لمقر القلعة الحمراء في أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة.

ويرغب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي في التعاقد مع ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي مع مطلع الموسم الجديد.

وأبدى إيهاب جلال ثقته الكبيرة في امكانيات صانع ألعاب القلعة الحمراء، وقدراته على تطوير لعب فريق الإسماعيلي خلال الموسم المقبل، في ظل امتلاكه السرعة والمهارة والقدرة على نقل الفريق من الدفاع إلى الهجوم.

وطلب بشكل رسمي إيهاب جلال من إدارة فريقه الحصول على ناصر ماهر، حيث يراهن على تألقه تحت قيادته وأن يصبح من أهم نجوم الكرة المصرية تحت رأس الحربة حال ارتداء قميص القلعة الصفراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهناك تفكير من داخل إدارة الدارويش بتقديم عرض رسمي إلى جهاز الكرة بالنادي الأهلي، بقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه لشراء عقد ناصر ماهر، خاصة أن اللاعب لا يرغب في الرحيل عن الأهلي هذه المرة على سبيل الإعارة ويرغب في الرحيل بشكل نهائي.

وتتمثل الأزمة التي تواجه رغبة إيهاب جلال وإدارة الإسماعيلي في وجود صراع شرس بين أكثر من فريق للحصول على خدمات ناصر ماهر مثل فريق بيراميدز صاحب القدرة المالية الكبيرة، وينافسه ايضا سيراميكا كليوباترا، كما يرغب فريق سموحة ايضا في إعارة ناصر ماهر لصفوفه من جديد بنهاية الموسم الحالي بعد أن تألق مع الفريق الساحلي في تجربتين سابقتين.

ويأتي صراع الأندية المحلية الشرس على ضم صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الأوليمبي، بالتزامن مع تجاهل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للاعب وابعاده عن حساباته الفنية خلال الفترة الماضية، رغم عدم وجود بديل صريح للاعب محمد مجدي أفشة في قائمة النادي الأهلي.

ومن المقرر أن تتضح الصورة بشأن مستقبل ناصر ماهر عقب أولمبياد طوكيو، خاصة انه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.