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اسعار التضخم ترتفع في الصين خلال يونيو الماضي مع تعافي النشاط الاقتصادي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني CPI) ، أحد المقاييس الرئيسية للتضخم ، ارتفع بنسبة 1.1% على أساس سنوي في يونيو.

وكان هذا الرقم أقل من الزيادة السنوية البالغة 1.3 %  في مايو.

وقالت دونغ لي جيوان، الإحصائية البارزة في الهيئة إن الاقتصاد الصيني قد تعافى بشكل مطرد في يونيو، مع وجود إمدادات كافية من السوق الاستهلاكية والاداء المستقر لأسعار المستهلكين.

ووفقًا للهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، والذي يقيس تكلفة البضائع عند بوابة المصنع، بنسبة 8.8 في المئة على أساس سنوي في يونيو.

 

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