Advertisements
اسعار التضخم ترتفع في الصين خلال يونيو الماضي مع تعافي النشاط الاقتصادي
الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:30 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الجمعة أن
مؤشر أسعار المستهلكين الصيني CPI) ، أحد المقاييس الرئيسية
للتضخم ، ارتفع بنسبة 1.1% على أساس سنوي في يونيو.
وكان هذا الرقم أقل من الزيادة السنوية البالغة 1.3 % في مايو.
وقالت دونغ لي جيوان، الإحصائية البارزة في الهيئة إن الاقتصاد الصيني
قد تعافى بشكل مطرد في يونيو، مع وجود إمدادات كافية من السوق الاستهلاكية والاداء
المستقر لأسعار المستهلكين.
ووفقًا للهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، والذي يقيس تكلفة
البضائع عند بوابة المصنع، بنسبة 8.8 في المئة على أساس سنوي في يونيو.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements