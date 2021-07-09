بعد غياب طويل.. نجم برشلونة جاهز للمشاركة في المباريات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عودة البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة، إلى المدينة الكتالونية، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ركبته بنهاية عام 2020.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الإسبانية:" فإن كوتينيو أصبح جاهزًا ويشعر أنه لاعب كرة قدم مرة أخرى، وذلك عقب 7 أشهر من الغياب، وسيسعى لاستعادة الإيقاع في أسرع وقت ممكن، مع ترقب العديد من الأندية لموقفه".

وأضافت:" أخبر كوتينيو مسؤولي برشلونة، أنه سيأتي للخضوع للفحص الطبي يوم الجمعة، لكنه لن يتمكن من التدرب مع المجموعة، وسيؤدي تدريبات فردية، مع العلم أن ركبته تتطور بشكل رائع، وسيتم تقييمه من قبل الجهاز الطبي".

وتابعت:"وسيسافر العديد من وكلاء اللاعب البرازيلي إلى برشلونة قريبًا، وربما الأسبوع المقبل، للتحدث مع الإدارة وجها لوجه وتقييم العروض التي تلقاها اللاعب".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن كوتينيو تلقي عرض من ليستر سيتي الإنجليزي، وعرضين من إيطاليا، لكن كان هدفه الأول هو العودة لفريقه السابق ليفربول، لكن المدرب يورجن كلوب أغلق الباب أمامه.

وأكدت الصحيفة إلى أنه حال احتاجت ركبة المزيد من الوقت للتعافي، سيتم تأجيل رحيله إلى سوق الميركاتو الشتوي، وإذا لم يجد النادي حلا في يناير المقبل سيبقى الجناح البرازيلي لنهاية الموسم، وهو أمر غير مستبعد في ظل اعتبار المدرب كومان أن كوتينيو ورقة مربحة.

والجدير بالذكر أن كوتينيو يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023، وهو أغلى صفقة في تاريخ النادي، حيث دفع البارسا 120 مليون يورو لليفربول، بجانب 40 مليون أخرى كمتغيرات إضافية.