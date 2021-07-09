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أول تعليق من زوج هاجر أحمد عقب عقد قرانهما

الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق رجل الأعمال أحمد الحداد، على زواجه من الفنانة هاجر أحمد وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "الحداد" قائلا: " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "


وأضاف قائلا: "تم بحمد الله عقد القران علي من اختارها قلبي واختارها الله لي لتكون شريكة حياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجتي واحفظها واجعلني لها كما تحب واجعلنا لك كما تحب وترضي 🙏 حب عمري ❤️"

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