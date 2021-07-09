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الأسهم اليابانية تهوي لأدني مستوي في 8 اسابيع

الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:37 م
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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هوت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في 8 أسابيع تقريبا الجمعة 9 يوليو، بفعل مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي بعد أن أعلنت البلاد عن حالة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن الخسائر كبحتها آمال في أن بنك اليابان المركزي ربما يتدخل لدعم السوق.


وتراجع المؤشر Nikkei بـ 0.63% ليغلق عند 27940.42 نقطة، بعد أن خسر ما يصل إلى 2.48% في وقت سابق من الجلسة. وأغلق المؤشر، الذي نزل 2.9% في الأسبوع الجاري، دون مستوى 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 17 مايو أيار.

 

وهبط المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.41% إلى 1912.38 نقطة.

 

وأعلنت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو والتي ستستمر خلال دورة الألعاب الأوليمبية، مما أجبر المنظمين على إقامة الدورة دون جماهير.

 

وقادت شركات صناعة الآلات الانخفاض، إذ نزل مؤشر القطاع 1.31%، وتلتها شركات صناعة المنتجات المطاطية لتخسر 1.02%.

 

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا أمس الخميس إنه سيطلب من البنوك تقاسم معلومات بشأن المطاعم التي ترفض الرد على طلبات لاتباع قيود مكافحة كوفيد-19.

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