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تعقيم 86 لجنة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت لجان الثانوية العامة ب 12 إدارة تعليمية، اليوم الجمعة، أعمال تعقيم وتطهير، استعدادًا لاستقبال طلاب الثانوية العامة،صباح الغد السبت، لأداء الإمتحانات، إذ تم تطهير وتعقيم 86 لجنة ب 12 إدارة تعليمية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن، لاستقبال 20 ألف و280 طالب وطالبة، صباح الغد السبت،منهم 18 ألف و965 طالب وطالبة،وسيؤدي بقية الامتحان يؤدون الامتحان ورقيًا.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على متابعة كافة الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة، موجها غرفة العمليات بالمحافظة برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة،بما تضمه من غرفة الأزمات، وتعليم وصحة واسعاف وكهرباء وامن وشركة اتصالات،ومياه شرب وغيرهم،جاهزية اللجان، كما شدد على التعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.

كما وجه بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من تشغيل البوابات الإلكترونية،وتوفير المواد المطهرة، والكمامات الواقية،،والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه في إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة، مع تخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، مشددًا على ضرورة وجود زائر أو زائرة الصحية أو طبيب بكل لجنة قبل بدء الاختبار، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، كما شدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز بالمرور الدوري على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الانارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

كما وجه أيضا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

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