المخرج لم يقتنع بها وأحمد زكي أصر عليها. .فنانات جسدن شخصية جيهان السادات

توفت صباح اليوم السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وذلك عن عمر ناهز الـ88 عاما.



ويرصد "الفجر الفني" الفنانات اللذان جسدن شخصية جيهان السادات في أعمال فنية:



جسدت الفنانة منى زكي والفنانة ميرفت أمين دور السيدة جيهان السادات، وذلك في عمل فني واحد، حيث جسدت "زكي" شخصيتها وهي في الشباب، وجسدت "أمين" شخصيتها وهي في سن كبير.



وكشفت الفنانة منى وكي أن المخرج محمد خان لم يقتنع بأن تجسد دور السيدة جيهان السادات في فيلم "أيام السادات" إلا أنا أحمد زكي أصر على ذلك.



وكشفت منى زكي عن تفاصيل تجسيدها الشخصية، حيث تقابلت هي وميرفت أمين بالسيدة جيهان السادات لمعرفة تفاصيل في حياتها وعلاقتها بالسادات.



