وزير الصناعة الصيني: تطور الذكاء الاصطناعي يحرز تقدما كبيرا

قال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني شياو يا تشينغ، اليوم إن الصين تحتل المرتبة الأولى في العالم في عدد براءات اختراع الذكاء الاصطناعي.

وفي حديثه خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شانغهاي، قال شياو إن تطور صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين قد أحرز تقدمًا كبيرًا، حيث حلت قدرات الابتكار التكنولوجي في بعض المناطق الصينية، بين المراتب الأولى في العالم.

وأضاف شياو أن حجم الصناعة الأساسية ينمو باستمرار، كما تعمق تكامل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الحقيقي.

ووفقًا لتقرير عن تطور الذكاء الاصطناعي في الصين، صدر في وقت سابق من هذا العام، تم التقدم بما يقرب من 390 ألف طلب براءة اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين على مدار السنوات العشر الماضية، ما يمثل 74.7 بالمئة من الإجمالي العالمي. وصدر التقرير بالاشتراك بين ثلاث مؤسسات، من بينها الجمعية الصينية للذكاء الاصطناعي.

يشارك في تنظيم المؤتمر، وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وحكومة بلدية شانغهاي وإدارات حكومية أخرى، وسيحضر المؤتمر أكثر من 6000 من الخبراء والباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين من الداخل والخارج، سواء بالاتصال بالإنترنت أو بدون الاتصال به.

وسيتم عرض أكثر من 10 شرائح للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي قدمتها أكثر من 300 شركة كبرى للذكاء الاصطناعي، في المؤتمر المنعقد من اليوم إلى السبت.