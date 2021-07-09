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"سيدة راقية"..هاني سلامة ينعى وفاة جيهان السادات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى الفنان هاني سلامة وفاة السيدة جيهان والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ88 عاما.

وكتب "سلامة" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام": قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى بكامل الحزن والأسى #جيهان_السادات، التي اعتبرها رمزا من الرموز المصرية العظيمة والهامة في التاريخ المصري.. سيدة راقية ومثقفة وواعية ومحبة لوطنها، الله يرحمها ويغفر لها وعزائي لأسرتها الكريمة ولكل محبيها".

ونعى وفاة جيهان السادات عدد من نجوم الفن والشخصيات الهامة.

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