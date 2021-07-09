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عاجل - موسيماني يُطيح بنجمي الأهلي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف بعض اللاعبين من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني استقر بشكل نهائي على رحيل بعض اللاعبين وعلى رأسهم الكونغولي والتر بواليا.

وتابع المصدر، أن موسيماني فتح الباب أمام رحيل ناصر ماهر فى الموسم الجديد، وطلب من جهاز الكرة بيعه أو عرضه للإعارة.

ويمتلك والتر بواليا وناصر ماهر أكثر من عرض محلي وخارجي بالوقت الحالي، واستقر جهاز الكرة بالقلعة الحمراء على حسم موقف الثنائي عقب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

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ناصر ماهر موسيماني بواليا الأهلي

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