ساري يتحدث عن الصراع مع مورينيو في الكالتشيو

طالب ماوريسيو ساري، الذي تم تقديمه اليوم الجمعة كمدرب جديد لفريق لاتسيو، بتفسيرات من لاعب الوسط الإسباني لويس ألبرتو، لعدم انضمامه للمعسكر، أمس الخميس، رغم توجيه الدعوة إليه.





وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة تقديمه، قال ساري "لويس ألبرتو لم ينضم للمعسكر. من الناحية الإدارية هذه مشكلة تخص الإدارة. من الناحية الأخلاقية، أنا بانتظار وصوله لكي يتحدث معي ومع زملائه ليفسر لنا سبب قيامه بذلك".





وأضاف "إذا كانت تفسيراته مقنعة، ستنتهي مشكلة الجانب الأخلاقي على الفور. إذا لم يكن مقنعا، سيتعين عليه الاعتذار لي وللزملاء".

















وأكد أنه يعتمد على لويس ألبرتو الذي يعبتره لاعبا قويا جدا.





وأثناء المؤتمر، أشار ساري إلى أنه ليس قلقًا من الصراع مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الجديد، على الهيمنة الكروية في العاصمة، لكنه تعهد بأنه سيقدم كل ما عنده للفوز بالديربي.





كما أكد ساري أنه لم يفتقد كرة القدم كثيرا طوال هذا العام الذي لم يدرب فيه أي فريق، لأنه لا يحب رؤية الملاعب خالية من الجماهير.



