وصول جثمان السيدة جيهان السادات استعدادا للجنازة العسكرية

وصل الآن جثمان السيدة جيهان السادات استعدادًا للجنازة العسكرية لزوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي وفاتها المنية صباح اليوم الجمعة عقب صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بإقامة جنازة عسكرية لها تقديرًا لجهودها، حيث سيتم دفنها بجوار زوجها في المنصة بحضور الرئيس وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة وأسرة الفقيدة.





ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.





وأضافت رئاسة الجمهورية، أن الراحلة قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.





وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.