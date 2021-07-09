اعتماد 3 وحدات طب أسرة جديدة في كفر الشيخ





أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه قد تم إعتماد وحدتى طب الاسرة بالحوة التابعة لإدارة بيلا الصحية بنسبة 98% ووحدة المناوفة التابعة لإدارة الحامول الصحية بنسبة 99% بإعتماد الوسام بعد المرور عليها من قبل فريق الوزارة لتنظيم الأسرة وتقيميهما وإجتيازهما للمعايير الموضوعة من قبل الوزارة.



وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن إدارة تنظيم الأسرة قامت بتجهيز الوحدات وتدريب الفريق الطبى من أطباء وتمريض على المعايير الموضوعة لإعتماد الوسام وتم المرور عليهما والتأكد من إلتزامهما وإجتيازهما للتدريب، وبذلك يبلغ عدد الوحدات التى تم إعتمادها لهذا الإسبوع ثلاثة وحدات صحية.



مؤخرا، أكدت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن الفرق الطبية القائمة على تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة الأم والجنين قدمت الخدمة الطبية لـ38452 سيدة حامل منذ بداية المبادرة، وإن الأسبوع الماضى شهد فحص 784 سيدة.



