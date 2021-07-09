"الإفتاء" تكشف حقيقة إصابة مؤمن زكريا بالسحر

مؤمن زكريا .. يعتبر السحر من الأمور الخطيرة والتي ذكرت في الرءان الكريم والأحايث النبوية، وحذرت كافة الأديان السماوية السحرة والمشعوذين، من عقوبة تلك الأعمال الشريرة.





مؤمن زكريا





وتصدر مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي يمر بوعكة صحية شديدة شخصها الأطباء بـ"ضمور العضلات" اليوم الجمعة تريند محرك البحث الشهير جوجل.





مرض مؤمن زكريا





وفجر معالج روحاني مفاجأة كبيرة بشأن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا والذي أبعده عن ملاعب كرة القدم، مع مواصلة اللاعب الدائمة في تناول الأدوية والبحث عن أفضل العلاجات في هذا المجال.





السحر و مؤمن زكريا





وقال شخص أسمى نفسه "معالج روحاني" إن مرض مؤمن زكريا أصابه نتيجة إلى السحر الذي عمله أحد الأشخاص بالوسط الرياضي له، ما أبعده عن الملاعب.





مؤمن زكريا والإفتاء





ورد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن السحر لا يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بالسرطان، أو ضمور العضلات المصاب به اللاعب مؤمن زكريا.





علامات السحر وإصابة مؤمن زكريا





وأوضح العجمي، أن السحر له عدة علامات منها فقدان الشهية في الأكل فيمتنع المسحور عن الأكل حتى يمرض ويضعف بسبب أن الشيطان يوهمه أن الأكل يؤذيه ولكن هذا غير صحيح، وهو ما يؤكد عدم تعرض مؤمن زكريا للسحر.





أمراض يسببها السحر ليس من بينها مرض مؤمن زكريا





وأشار أمين الفتوى بالأزهر إلى أن الأمراض التي يسببها السحر أو الحسد هي الصداع المتنقل والصفرة في الوجه وكثرة التعرق والتبول وضعف الشهية وتنمل أو حرارة أو برودة في الأطراف وخفقان في القلب والحزن والضيق في الصدر وألم متنقل أسفل الظهر والكتفين وأرق في الليل، انفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي.





علامات السحر التحذيرية





وأضاف: "كثرة التجشؤ والتنهد وحب الانعزال الخمول والكسل الرغبة في النوم ومشكلات صحية أخرى يسببها السحر، ولا سبب لها طبيًا وقد توجد هذه العلامات أو بعضها بحسب قوة المرض وضعفه، وكل مرض لا يُعرف له سبب عضوي".

علاج السحر والحسد بالرقية الشرعية





قراءة سورة البقرة على الأقل مرة كل 3 أيام.





قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على كوب ماء ثم يشرب كاملا، وتكرار هذا ثلاث مرات في اليوم في الصباح وبعد العصر وليلا.





قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات صباحا ومساء والآيات الواردة فيها ذكر السحر والحسد.





قراءة الفاتحة سبع مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على زيت الزيتون ويمسح به الجسد كاملا ما عدا أسفل القدمين صباحًا ومساء.





- قراءة الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي 3 مرات والمعوذات ثلاث مرات على ماء بارد من الثلاجة، ويخلط معه أوراق السدر ويغتسل منه، ويكرر الأمر ثلاث مرات في اليوم، حتى تزول الأعراض .





- قراءة الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي ثلاث مرات والمعوذات ثلاث مرات على عسل طبيعي ويؤكل منه باستمرار، وهذا كله يمكن عمله بنفسك ولا تحتاج الذهاب إلى قارئ للرقية الا عند الضرورة القصوى.





أكل 7 تمرات من تمر العجوة ففيه كفاية من السحر والسم، فعن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول:"من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر" متفق عليه، والعجوة هي نوع من أنواع تمور المدينة.



