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عاجل.. اندلاع حريق هائل بمبنى بمدينة الواسطي (صور)
الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:11 م
هايدي شعبان
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نشب حريق هائل منذ بمبنى مكون من ثلاث طوابق بمنطقة طراد النيل بمدينة الواسطي.
تلقى قسم شرطة الواسطي بلاغا مفاداه اندلاع حريق بمبنى مكون من ٣ طوابق بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة وسنوافيكم بالتفاصيل.
تلقى قسم شرطة الواسطي بلاغا مفاداه اندلاع حريق بمبنى مكون من ٣ طوابق بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة وسنوافيكم بالتفاصيل.
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