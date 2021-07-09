Advertisements

عاجل.. اندلاع حريق هائل بمبنى بمدينة الواسطي (صور)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
Advertisements
نشب حريق هائل منذ بمبنى مكون من ثلاث طوابق بمنطقة طراد النيل بمدينة الواسطي.


تلقى قسم شرطة الواسطي بلاغا مفاداه اندلاع حريق بمبنى مكون من ٣ طوابق بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة وسنوافيكم بالتفاصيل.
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمبنى بمدينة الواسطي (صور)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمبنى بمدينة الواسطي (صور)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمبنى بمدينة الواسطي (صور)
عاجل.. اندلاع حريق هائل بمبنى بمدينة الواسطي (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيارات إطفاء حوادث الفجر حريق الواسطي

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد غياب طويل.. نجم برشلونة جاهز للمشاركة في المباريات

منذ ساعة و 17 دقيقة

عبد الحفيظ يوقع غرامة مالية على نجوم الأهلي رغم الفوز على المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان خلال أيام.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسي يغادر النصب التذكاري بعد قراءة الفاتحة للسيدة جيهان السادات

منذ 36 دقيقة

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

منذ ثلث ساعة

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بالجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُطيح بنجمي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بث مباشر للجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الرئاسة تنعى جيهان السادات.. والرئيس يصدر هذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

منذ ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2020

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس قطاع حماية البيئة يكشف حقيقة وجود قناديل سامة بشواطئ البحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الحماية المدنية تسيطر على حريق كنسية مارجرجس بحلوان

بعد السيطرة على الحريق.. الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد بكنيسة مارجرجس بحلوان

السيطرة على حريق بشقة في عزبة النخل

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمستشفى في حلوان

إخماد حريق هائل بشارع "مدينة نصر" في قنا

معاينة حريق مطعم شهير بالبساتين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

عاجل - موسيماني يُطيح بنجمي الأهلي

بفرمان من إيهاب جلال.. الإسماعيلي يتحرك لضم ساحر الأهلي

04:29 م

بعد جلسة مجلس الأمن.. تعرف على رسالة آبي أحمد للشعب المصري

03:51 م

صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

05:30 م

مفاجأة عن سبب إرسال إثيوبيا لوزير الري لحضور جلسة مجلس الأمن (فيديو)

11:43 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي