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قبيل الامتحانات.. 7 نصائح من "التعليم" لطلبة الثانوية العامة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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ساعات قلائل، تفصلنا عن انطلاق ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، إذ تبدأ امتحانات الشعبة العلمية غدا السبت 10 يوليو 2021، وتستمر حتى يوم الإثنين 2 أغسطس المقبل، في حين تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية بعد غد الأحد 11 يوليو 2021، وتستمر حتى يوم الخميس 29 يوليو 2021.

وتعقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، في ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 185 مليون حالة إصابة، وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الامتحانات ستجرى وسط إجراءات مشددة، لتجنيب الطلبة والطالبات، والمعلمين، والمراقبين، والعاملين، وجميع أفراد منظومة الامتحانات، خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عددا من النصائح والتعليمات التي ينبغي على الطلبة والطالبات الالتزام بها أثناء امتحانات الثانوية العامة، والتي ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:

- ظلل الإجابة الصحيحة على البابل شيت بقلم رصاص خفيف، وأكد إجابتك النهائية بقلم جاف أسود أو أزرق، مع كتابة الاسم ورقم الجلوس وكود الامتحان بنفس القلم الجاف بخط واضح.

- في حالة تلف البابل شيت لأي سبب، يسمح للطالب باستبدالها بورقة جديدة على أن يتم ذلك داخل الفتة الزمنية المخصصة للامتحان، مع ضرورة تحرير محضر بذلك.

- تقوم الوزارة باختبار أجهزة التابلت قبل الامتحان، للتأكد من سلامتها فنيا وعدم العبث بها، ويتم سحب التابلت في حالة وجود أي تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.

- يمكن للطالب الدخول بالكتاب المدرسي أو نسخة مطابقة مطبوعة وعليها ملاحظات بخط الطالب مع عدم إضافة ملازم أو محتوى آخر للكتاب.

- غير مصرح بدخول كتاب القواعد النحوية ولا قصة الأيام إلى امتحان اللغة العربية، وينطبق هذا على امتحانات اللغات الأخرى.

- يجب أن يتواجد الطالب في لجنة الامتحان قبل 60 دقيقة من موعد بدء الامتحان على الأقل للانتهاء من إجاءات التأمين، وفي حالة الوصول متأخرا سوف تتم كل الإجراءات التأمينية والاحترازية ويعتبر هذا من وقت الامتحان.

- الإعلان عن نتيجة الامتحانات بعد حوالي 10 أيام من الامتحان الأخير.

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وزارة التربية والتعليم نصائح لطلبة الثانوية العامة جائحة كورونا امتحانات الثانوية العامة الفجر الثانوية العامة

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