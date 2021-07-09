عاجل.. الرئيس السيسي يغادر النصب التذكاري بعد قراءة الفاتحة للسيدة جيهان السادات

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي النصب التذكاري في مدينة نصر عقب قراءته الفاتحة للسيدة جيهان السادات وتقديم واجب العزاء لأسرتها عقب تقدمه مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السيدات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي وفاتها المنية صباح اليوم الجمعة عقب صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بإقامة جنازة عسكرية لها تقديرًا لجهودها، حيث سيتم دفنها بجوار زوجها في المنصة بالنصب التذكاري في مدينة نصر بحضور الرئيس وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة وأسرة الفقيدة.



ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.



وأضافت رئاسة الجمهورية، أن الراحلة قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.



