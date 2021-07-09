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"كلمتني عقب إصابتي بجلطة".. صلاح عبد الله ينعى وفاة جيهان السادات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى الفنان صلاح عبد الله وفاء قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "عبد الله" قائلا: "أول تليفون قدرت أرد عليه من غرفتي بدار الفؤاد بعد إصابتي بالجلطة الدماغية في ٢٠١٠م كان من السيدة الفاضلة جيهان السادات أرجوكم الفاتحة والدعاء".

يذكر أن السيدة جيهان السادات رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ88 عاما، وأقيمت لها جنازة عسكرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، بالمنصة في مدينة نصر.

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