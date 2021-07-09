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شاهد.. أبرز اللحظات في مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات بحضور السيسي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:18 م
شيماء حسن
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انتهت منذ قليل مراسم الجنازة العسكرية التي تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي وفاتها المنية صباح اليوم الجمعة عقب صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

وحرصت السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس السيسي على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة بالنصب التذكاري في مدينة نصر، حيث سترقد الراحلة بجوار زوجها، فيما قام الرئيس السيسي بقراءة الفاتحة عقب الانتهاء من مراسم دفنها.

وكان الرئيس السيسي قد أمر بإقامة جنازة عسكرية لها تقديرًا لجهودها، بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة وأسرة الفقيدة.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وأضافت رئاسة الجمهورية، أن الراحلة قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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