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شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 11 الف طن رخام بميناء غرب بورسعيد

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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اعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد شهد اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة السفن فقد استقبل ثلاث سفن بضائع عامة لشحن وتفريغ 16 الف طن من البضائع. حيث سجل دخول السفينة  AYSE TELLI وجنسيتها تركيا ويبلغ طولها 99 مترًا بغاطس 6.7 متر وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء. كما سجل دخول السفينة BLACK SEAS وجنسيتها مالدوفيا ويبلغ طولها 105 متر والغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 6 آلاف طن رخام بالميناء. واستقبل أيضا السفينه MOHAMMED.S التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 5 آلاف طن رخام بالميناء.

 
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن  المنتظر دخول سفينتين. كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ  على الأرصفة .
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 11 الف طن رخام بميناء غرب بورسعيد
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 11 الف طن رخام بميناء غرب بورسعيد
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 11 الف طن رخام بميناء غرب بورسعيد
شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 11 الف طن رخام بميناء غرب بورسعيد

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