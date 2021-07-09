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انتعاش اسهم الطاقة والبنوك يرفع مؤشرات البورصة الأمريكية عند الافتتاح

الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، إذ انتعشت أسهم الطاقة والبنوك من موجة بيع كثيفة أطلقتها مخاوف بشأن النمو ووضعت المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يونيو حزيران.

 

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 35.6 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34457.51 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 8.6 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 4329.38 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 218.6 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 14578.428 نقطة.

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