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زير المالية.. ناعيًا «جيهان السادات»: قدمت نموذجًا متفردًا فى العطاء الوطنى

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:23 م
جيهان السادات
جيهان السادات
أحمد الشيخ
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نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام. 
أكد وزير المالية، أن السيدة جيهان السادات، قدمت نموذجًا متفردًا فى العطاء الوطنى، والتحلى بالمسئولية التاريخية، وكانت خير سند لزوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق نصر أكتوبر المجيد.
أضاف الوزير، أن السيدة الجليلة جيهان السادات ستظل رمزًا خالدًا للمرأة المصرية المثالية، التى تهب حياتها فى خدمة وطنها، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور مواقفها التاريخية وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر المجيدة؛ حتى صارت خير أم للأبطال.
أعرب الوزير، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة فقيدة الوطن، والشعب المصري، سائلًا المولى - عز وجل- أن يسكنها فسيح جناته ويرزق أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسُّلوان

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