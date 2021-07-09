"شكرى" ‏ووزيرة خارجية السودان يلتقيان اللجنة العربية المعنية بملف سد النهضة

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ مجددًا بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي‬⁩ فى حضور اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة ‬⁩والمكونة من ⁧‫الأردن‬⁩ ⁧‫والسعودية‬⁩ ⁧‫والعراق‬⁩ ⁧‫والمغرب للتنسيق مع مجلس الأمن حيال قضية السد‬⁩.



ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى مع وزيرة خارجية السودان خلال اجتماع مع اللجنة العربية المعنية بمجلس الامن بقضية سد النهضة.

