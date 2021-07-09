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"شكرى" ‏ووزيرة خارجية السودان يلتقيان اللجنة العربية المعنية بملف سد النهضة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ مجددًا بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي‬⁩ فى حضور اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف ⁧‫سد النهضة ‬⁩والمكونة من ⁧‫الأردن‬⁩ ⁧‫والسعودية‬⁩ ⁧‫والعراق‬⁩ ⁧‫والمغرب للتنسيق مع مجلس الأمن حيال قضية السد‬⁩.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى مع وزيرة خارجية السودان خلال اجتماع مع اللجنة العربية المعنية بمجلس الامن بقضية سد النهضة.

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