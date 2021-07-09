اتحاد الإعاقات الذهنية ينعى جيهان السادات.. صاحبة الفضل في تأسيس أول اتحاد رياضي لذوي الإعاقة

نعى الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وقالت أمل مبدى رئيس الاتحاد، الراحلة كانت نموذج للعطاء الإنساني، وصاحبة أيادي بيضاء في مجال المجتمع المدني، حيث أسست جمعية الوفاء والأمل المتخصصة في رعاية ذوي الإعاقة البصرية، وكانت من الداعمين لتعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري، علاوة على دورها الكبير في إنشاء أول اتحاد رياضي لذوي الإعاقة، والذي كان النواة الأولى لتأسيس اللجنة الباراليمبية المصرية فيما بعد".

وأكملت: "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد والعاملين فيه والمنتمين له، بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة والشعب المصري كافة، سائلين المولى عز وجل، أن يسكنها فسيح جناته ويرزق أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".