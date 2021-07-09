صفقة موسيماني الأهم.. الأهلي يتحرك لضم الساحر

تحرك مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مجددًا لفتح خط مفاوضات جديد من أجل التعاقد مع صفقة بيتسو موسيماني المدير الفني، المُلحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمسك بيتسو موسيماني،، بتنفيذ طلبه داخل القلعة الحمراء، بالفترة المقبلة، والتعاقد مع جاستين سيرينو نجم صن داونز الجنوب إفريقي، بالميركاتو الصيفي.

ويصر موسيماني على ضم سيرينو، بعدما أشرف على تدريب اللاعب بالمواسم الماضية ويعلم قدراته بشكل جيد، ورغبته في ضمه من أجل تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب.

وكان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية، إلا أن طلبات ناديه المادية حالت دون إتمام الصفقة.